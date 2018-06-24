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24 Haziran 2018 14:35

Çaltı, Erdek esnafını uyardı; “ Turizm mevsimini aç kurtlar gibi beklemeyin”

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, “Turizm sektörü içinde olup, sezonda, ürünlerine fahiş zamlar yapmayı ’aç kurtlar’ gibi bekleyen bazı esnaf da var.

Çaltı, Erdek esnafını uyardı; “ Turizm mevsimini aç kurtlar gibi beklemeyin”

24 Haziran 2018 14:35

Oysa ürününüzü kış sezonunda hangi fiyatla satıyorsanız, yazın da öyle satmalısınız” dedi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ın başkanlığında, geçtiğimiz günlerde Erdek Öğretmenevi salonunda gerçekleşen ’Turizm Koordinasyon Toplantısı’na katılan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, "Erdek ve yakınındaki Avşa-Marmara adaları, İstanbul’un bir semti gibi. Bunun nasıl olup da değerlendirilemediğini anlayamıyorum. Son dönemde, ülkemize gelen yabancı turist sayısı çok arttı. Halen Antalya ve Bodrum’daki oteller dolu. Önümüzdeki yaz sezonunun turizm açısından çok canlı geçeceğini düşünüyorum. Turizmde, müşteriyi memnun etmek ana ilkedir. Marmara Adası dışında Erdek, ’Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesidir. Ancak Erdek’teki konaklama tesisleri sıkıntılı. Turizm sektörü içinde olup, sezonda, ürünlerine fahiş zamlar yapmayı ’aç kurtlar’ gibi bekleyen bazı esnaf da var. Oysa ürününüzü kış sezonunda hangi fiyatla satıyorsanız, yazın da öyle satmalısınız. Erdek turizminin çok kısa olan süresini en az 4 aya çıkarmalıyız. Bu konuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de çalışmalar yapıyor. Ama en önemlisi, Erdek’teki turizm yatırımcıları artık kendine gelmeli. Erdek’te, 12 ay boyunca hizmet verecek işletmeler olmalı. Erdek gibi güzel hiçbir yer yok" şeklinde konuştu.


Erdek sınırları içindeki Kyzikos, Belkıs ve Kirazlı Manastır, Zeytinliada gibi tarihi yerlerin mutlaka turizme kazandırılması gerektiğine işaret eden Çaltı, bu konuda bazı girişimlerinin de sürdüğünü sözlerine ekledi.




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