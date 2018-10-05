Camiler Ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an- Kerim tilavetiyle devam etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili gösterilen sinevizyonun ardından “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferans Haseki Eğitim Merkezinden Ali Rıza Temel Hoca'nın sunumuyla devam etti.

Kaymakam Sırmalı yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. Devletin topluma yönelik olarak birbirinden değerli hizmetleri olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı bu hizmetler içerisinde manevi değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini amaçlayan din hizmetlerinin de müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. Fedakarca görev yapan, topluma rehber olan din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutlayan Kaymakam Sırmalı; “Bu güzel konferansı onurlandıran değerli hocamız Ali Rıza Temel'e teşekkür ediyorum” dedi.

Konferans, görevlerinde göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı din görevlilerine verilen başarı belgesiyle son buldu.