İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camisiz minare ilgi çekiyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde camisiz minare ziyaretçi akınına uğruyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde camisiz minare ziyaretçi akınına uğruyor.


Kırsal Işıklar Mahallesi'nde camisi olmayan minare görenlerin ilgisini çekiyor. 1963 yılında yapılan cami, 1964 yılında yaşanan deprem ve sel felaketi sonrası köyün 2 kilometre uzağa taşınmasıyla boş kaldı. Kullanılmadığı için zamanla harabeye dönerek cami binası yıkıldı. Camiden geriye kalan minare vatandaşların ilgisini çekiyor.


Köy muhtarı Seyfettin Nun, “Bu minare 1963 yılında bitti. Bir sene sonra deprem oldu. Depremde çatladığı halde tekrar bağlantısı yapılarak sağlamlaştırıldı. Köyümüz daha önce buradaydı, buraların en eski köyü Işıklar köyüdür. 1964 depreminden ve yaşadığımız sel baskınından sonra köyümüz şimdiki yere taşındı. Burada bir tek minaremiz kaldı. Ona da kıyamadık bakımını ve boyasını mahallemizden hayırsever vatandaşlarımız yapıyor” şeklinde konuştu.


Işıklar sakinlerinden İbrahim Cicibaş ise, “Köyümüzün iskan yeri daha önce buradaydı. Deprem ve selden dolayı köyümüz bugünkü yerine taşındı. Burada bir tek minaremiz kaldı. Merak edenler minareyi görmeye geliyor” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.