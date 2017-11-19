Can Cangök: "Takıma zarar verdiğim an ayrılırım"

Ben 1 dakikada ayrılırım zaten. Ama bilinsin ki 3-5 tane çakala kalmayacak burası" dedi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Balıkesirspor sahasında, Eskişehirspor’a 3-2 oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, çok net gol pozisyonları yaşadıkları karşılaşmaya iyi değerlendiremediklerini belirtti. Cangök, "İlk devre çok farklı bitirebileceğimiz maçı maalesef ilk devrenin sonunda 2-1 mağlup bitirdik. İki farklı oyun oldu. Galibiyeti hayallerinde görseler, rüyalarında görseler inanamayacak Eskişehirspor takımı. Çok net pozisyonlara girdik değerlendiremedik. Kalemize taçtan geldiler. Vukovic arkadaşları ile konuşsa kornere gitmeyecek bir top. Top bu hataları affetmiyor. Üzgünüz tabi maçı kaybettiğimiz için. İkinci devre oyuncuların biraz daha toparlanmalarını söyledik, bu sefer de oyuncular kafasını kaldıramadı" dedi.

"3-5 tane çakala kalmayacak burası"

Balkesirspor’u dışarıdan bazı insanların rahatsız ettiğini söyleyen Cangök, "Dün akşam oyuncuları arayarak motivasyon bozmaya çalışan içimizden ayrılan insanlar var. Balıkesirspor’da olmayacak şeyler oluyor. İnanın çok üzülüyorum. Kendi kendimizi bitiriyoruz. Ben buraya zarar verdiğim zaman kimsenin istemesine gerek yok. Ben 1 dakikada ayrılırım zaten. Ama Balıkesirspor zarar görüyor bundan. Balıkesirspor’un yıpranmasını göz göre göre üç beş tane kendini bilmez, kötü yöne götürmek için elinden geleni yapıyor. Biz düzeltmeye çalıştıkça engel koymaya çalışıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben gider yönetimle konuşur 1 dakikada ayrılırım. Ama bilinsin ki 3-5 tane çakala kalmayacak burası. Dışarıda böyle cazgırlık yapan, içimizden ayrılan antrenör kılıklı bazı sportif gibi gözükenler, geceleri masörleri bilmem neleri arayıp da, ’biz geliyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor’ diyor. Kim gelirse gelsin kardeşim. Balıkesirspor kimsenin tapulu malı değil. Ama içerideki huzuru bozmak için sürekli birileri bir şeyleri kaşımaya çalışıyor. Yapacağımız bir şey yok. Gücümüz yettiği kadar karşı koymaya çalışıyoruz" dedi.