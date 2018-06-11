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11 Haziran 2018 14:31

Canbey “24 Haziran’da Edremit Reis’le ve AK Parti ile devam der”

AK Parti Balıkesir Milletvekili adayı Dr.

Canbey “24 Haziran’da Edremit Reis’le ve AK Parti ile devam der”

11 Haziran 2018 14:31

Mustafa Canbey Balıkesir’in Edremit ilçesini karış karış dolaşarak “24 Haziran’da Edremit Reis’le ve AK Parti ile devam der” dedi.


Mustafa Canbey seçim çalışmalarını yürüttüğü Edremit’te tokalaşmadık vatandaş bırakmamak için ilçeyi karış karış dolaşıyor. Altınoluk’ta esnaf ziyareti yapan Canbey, Yaşyer Mahallesinde iftarı vatandaşlarla birlikte açtı. Avcılar Mahallesinde de kahvehane ziyaretleri yapan Dr. Canbey, Edremitlilerin sıcak ilgisinin 24 Haziran seçimlerinde sandığa da yansımasını arzu ettiklerini belirterek, “Halkımız herşeyin en iyisine layık. Çalmadık kapı, dokunmadık vatandaşımız kalmayacak. İnşallah onların desteğiyle kutlu yürüyüşümüz devam edecektir” dedi.




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