Canbey Burhaniye’de hastaları ziyaret etti

Mustafa Canbey her fırsatta sahada vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Burhaniye’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Burhaniye ilçe Başkanı Onur Bedir ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette Canbey, Burhaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlarla sohbet etti, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Burhaniye’de vatandaşlarla da görüşen ve onları dinleyen Canbey, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram’ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşla birlikte olacaklarını ve onlar için çalışarak sorunlara çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Milletvekili Canbey, “Halkımız ile gönül bağımız var ve bu bağı koparmadan daha da güçlendirerek şehrimize hizmet getireceğiz” dedi.