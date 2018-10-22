Canbey “Havran Ovası'na baraj suyu verilecek”

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Gökçe Uygur, Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan'dan oluşan heyet barajda incelemelerde bulundu.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, milletvekillerinden baraj suyunun Havran Ovasına verilmesi konusunda destek olmalarını istedi. Milletvekilleri adına açıklama yapan Körfez Milletvekili Mustafa Canbey, Baraj suyunun Havran ovasına verilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek “Devletimiz Havran'a baraj kazandırdı ancak çiftçi bu baraj suyundan faydalanamıyor. Bunun gerekçelerini, nedenlerini ilk işim DSİ giderek öğrenmek olacaktır” dedi.

Canbey, “Havran'ın bereketli topraklarında her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Nar, Mandalina, İncir, Zeytin başlıca ilçe halkımızın gelir kaynakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Baraj suyunu çiftçi kullanamadığı zaman çeşitli sıkıntılar yaşar ürettiği ürünün karşılığını alamaz. Havran Ovası'na baraj suyu verilecek bu konun milletvekili arkadaşlarımız ile takipçisi olacağız” dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı milletvekillerine ve İl Başkanı Hasan Demiraslan'a çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.