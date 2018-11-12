Canbey, yeni hastane yeri için incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılması planlanan yeni devlet hastanesi için AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey arazisinde incelemelerde bulundu.

Edremit'in artan nüfusuna ve çağın gereksinimlerine uygun yeni bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalar devam ederken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey hastanenin yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu. Canbey “Balıkesir İl Sağlık Müdürümüz Burak Öztop ve Edremit İlçe Sağlık Müdürümüz İbrahim Burak Can ile birlikte Edremit Devlet Hastanesi'nin yapımı için arazide incelemelerde bulunduk.”dedi.