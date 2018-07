Cankul, Her branşta sporculara destek vereceğiz

Belediye Başkanı İsmail Cankul her branşta sporculara destek vereceklerini açıkladı.

Kepsut Belediyesi güreş Kulübü tarihi Kırkpınar’da yapılacak olan güreşlere hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yağlı Güreş takımı çalıştırıcısı Emre Kaya önderliğinde yapılan idmanlar ile devam ediyor. Kaya, Kırkpınar güreşlerinde iddalı olduklarını belirterek, "Başkanımız İsmail Cankul’un verdiği destek için teşekkürü borç biliriz. Her zaman bize destek oldu" dedi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’da, Kepsut’un Kırkpınar’a sürekli başpehlivanlar gönderdiğini belirterek, ilçede yağlı güreşin çok sevildiğini söyledi. 7’den 77’ye her ailede bir güreşçi var diyebilirim. Biz de vatandaşlarımızın sevdiği bu ata sporuna katkı vermeye çalışıyoruz. Başkan Cankul, "Güreşçilerimiz katıldıkları tüm müsabakalarda ilçemize birincilikler ile gurur yaşatıyorlar, bu haklı gururu ilçemize yaşatan güreşçilerimize katılacakları tüm müsabakalarda başarılar diliyorum, şahsım ve Kepsut Belediyesi adına ilk göreve geldiğimizden bu yana ilçemizde sporun her branşına büyük önem ve destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Gençlerimiz gelecekte söz sahibi yerlere gelerek ilçemize daha büyük gururlar yaşatacaklar, ben her birine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.