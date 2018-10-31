Cankul; ‘Kimsenin ayağını çamura bastırmayacağız'

Doğalgaz çalışmaları nedeni ile cadde ve sokaklar borular döşendikten sonra hızla parke taşı ve asfalt ile kaplanıyor. Belediye Başkanı İsmail Cankul'un talimatıyla kazılan cadde ve sokaklara Kepsut Fen İşleri müdürlüğü tarafından asfalt ve kilitli parke taş çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar ile ilgi açıklama yapan Başkan Cankul ‘'İlçemizde devam etmekte olan doğalgaz çalışmalarının sonuna geldik. Doğal gaz çalışmaları sonucunda her taraf kazıldı. Kazılan yerleri bir an önce yapmak zorundaydık... Kepsut halkımıza söz verdiğimiz gibi milletimizin ayağına çamura bastırmayacağız dedik sözümüzü tutuyoruz. Doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşlarımızın abonelik başvuruları halen devam etmekle birlikte ilçemiz yol ve caddelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Fen İşleri müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları sırasında bozulan asfalt ve kilitli parke taşlarının onarımlarına başladık. Hemşehrilerimizin ayağını çamura bastırmayacağız, sözümüzün gereğini yapacağız'' şeklinde konuştu.