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Cankul'dan duyarlı davranış

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Türk Kızılay’ı tarafından kapalı pazar yerinde kurulan mobil kan bankasında kan bağışında bulundu.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Türk Kızılay'ı tarafından kapalı pazar yerinde kurulan mobil kan bankasında kan bağışında bulundu.


Kızılay'ın mobil aracında kan veren Başkan Cankul, kendisine eşlik eden Başkan Yardımcısı Feyzullah Uygur ve belediye personeline de kan bağışında bulunmaya ikna etti. Başkan Cankul'un kan bağışı sonrası vatandaşlarda kan verdiler.


Başkan Cankul, kan bağışı sırasında yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay'ının 3 ayda bir ilçeye geldiğini belirtti. Tüm vatandaşlara kan verme çağrısında bulundu. Bizim verdiğimiz kan, ihtiyaç sahiplerine buradan ulaşabiliyor. Tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve buraya gelerek, kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

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