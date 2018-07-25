Cankurtaranlar kurtarıyor

Gün boyu sahillerde boğulma vakası gözlemleyen cankurtaranlar, olası durumlara da anında müdahale ederek güven veriyor. Vatandaşlar ise cankurtaranların görev yaptığı sahillerde gönül rahatlığıyla suya giriyorlar.

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi halk plajında ayağını cam kesen Beril Sude Çoşkun’un da ilk yardımına cankurtaran ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan Coşkun, ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatilciler ve yöre sakinleri cankurtaran ekibi faaliyetinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.