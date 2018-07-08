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08 Temmuz 2018 12:10

Carlos Medlock, Karesispor’da

Türkiye Basketbol 1.

Carlos Medlock, Karesispor’da

08 Temmuz 2018 12:10

Ligi (TBL) takımlarınından Karesispor’da transferler sürüyor. Reha Öz’den sonra Amerikalı basketbolcu Carlos Medlock ile sözleşme imzaladı.


Karesispor Basketbol Takımı Sportif Direktörü Anıl Uyanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferi duyurdu. Anıl Uyanık yaptığı açıklamada şunları belirtti:


"Geçtiğimiz sezonu Polonya Ligi ekiplerinden King Wilki Morskie Szczecin geçiren 1.83 cm boyundaki oyun kurucu Carlos Medlock, 30.1 dk, 15.8 sayı, yüzde 44 üçlük, 2.3 ribaund, 3.1 asist ortalamasıyla sezonu tamamladı. Carlos Medlock’a Karesispor’a hoş geldin diyor, Karesispor forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz" dedi.




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