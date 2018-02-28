Çatılar uçtu, tekneler battı, alt geçitler göle döndü

Kazdağlarında sis, Akçay’da lodos fırtınası ve Zeytinli’de sağanak yağış etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan lodos fırtınası ve arkasında gelen sağanak yağış Edremit’in sahil bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu. Bazı alt geçitleri su bastı. Sürücüler göle dönen alt geçitlerde geçerken zor anlar yaşadı. Bir çok sürücü ise başka yolların denemek için geri döndü. Çamcı Mahallesi’nde yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Oluşan dev dalgalar evlere kadar ulaştı. Zeytinli sahilinde bulunan bazı işletmelerin çatıları uçtu. Zeytinli çayına korunmak için sığınan amatör balıkçı teknelerinin battığı gözlendi.

Kazdağları’nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis Çanakkale Yenice, Balıkesir Edremit karayolunda trafiğin zaman zaman aksamasına sebep oldu. Yetkililer gün içinde devam etmesi beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınasına karşı vatandaşları ikaz etti.