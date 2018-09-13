Çaycıdan dövizle örnek mücadele

Dövizdeki yükselişi fırsat bilen pek çok esnaf fiyat artışına giderken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki kahvehane işletmecisi Uğur Eroğlu, çayı, ayranı ve limonatayı 50 kuruştan satmaya devam ediyor. 3 yıldan bu yana aynı fiyatlarla satış yaptığını anlatan Eroğlu, fiyatları değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Kavakdibi Caddesi'nde Dostlar Kırahathanesi adı altında kahvehane işletmeciliği yapan 48 yaşındaki Eroğlu, başka yerlerde 1 lira ile 2 lira arasında satılan çayı 50 kuruşa satmaya devam ediyor. İşini severek yaptığını anlatan Eroğlu, maliyetler artmasına rağmen fiyatın kendisini idare ettiğini söyledi. Gençliğinden beri kahvehane işletmeciliği yapan Uğur Eroğlu, “Bu caddede 3 yıldan beri kahvehane işletiyorum. Bende çay, ayran ve limonata 50 kuruş. Çay, şeker, gaz zamlandı, döviz yükseldi, ama ben fiyatı değiştirmeyi düşünmüyorum. Ben müşterilerimden, onlar da benden memnun. Böyle devam edeceğim” dedi.

Müşterilerden Yunus Yılmaz da, ”Sürekli Uğur ağabeyin kahvesine takılıyorum. Burada çay 50 kuruş. Fiyatı ucuz, ancak çayı da çok lezzetli. Çayından da, ayranından da limonatasın da memnunuz” dedi.