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31 Mayıs 2018 15:45

Çaylar Başkan’dan

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, seçim çalışmalarını Savaştepe’de sürdürdü.

Çaylar Başkan’dan

31 Mayıs 2018 15:45


Seçim çalışmaları kapsamında Savaştepe Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Başkan Zekai Kafaoğlu’nu yalnız bırakmazken; yapılan kahvehane ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu.


AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kahvehane ziyaretlerinde çay tepsisini eline alarak bütün kahvehane sakinlerine kendi eliyle çay dağıtması Savaştepeliler’in yoğun ilgisine neden olurken; “İlk kez başkan elinden çay içeceğiz” yorumlarını da beraberinde getirdi. Özellikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu ilçede sık sık görmekten dolayı memnun olduğunu belirten vatandaşlar, ilçede yapılması gereken yatırımlara ilişkin taleplerini ilk ağızdan Başkan Kafaoğlu ve Başkan Turhan Şimşek’e ilettiler.



Eksikler var, onları da biz yapacağız


Savaştepeli vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen ve not alan Başkan Zekai Kafaoğlu, “Mutlaka ilçemizde eksiklerimiz, henüz yapamadığımız çalışmalar var. Bunları yine bizler yapacağız. Yaparsa AK Parti yapar. Bunun için sizlerin de ‘Durmak Yok Yola Devam’ demeniz gerekiyor. Ülke olarak sesimizin daha gür çıkması için, tüm dünyada saygı duyulan bir ülke olarak kalabilmek için liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekiplerine destek istiyoruz. Oylarınıza talibiz” dedi.




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