Çelebi’den yangın açıklaması

Çelebi Bandırma Limanı’ndaki konteyner rıhtımına yanaşmış halde bulunan ve gece saatlerinde yükleme yapılan Med Samsun adlı geminin yüklemesi işlemini gerçekleştiren vinçte yangın çıktı. Liman görevlileri ve ilçe itfaiyesi tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonrası Çelebi Bandırma Limanı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Limanın konteyner rıhtımında yanaşık bulunan Med Samsun adlı konteyner gemisinin konteyner yükleme esnasında 100 tonluk vinç, saat 01:35 civarında dizel motor elektrik pano grubu tarafında çıkan yangın sebebiyle vincin makine dairesi yanmıştır. Olay hemen liman personeli, limanımız römorkörü ve ilçe itfaiyesi ile birlikte müdahale edilerek 1-1,5 saat içerisinde komple söndürülmüştür. Olayda can kaybı ile yaralanma yoktur. Olay sigorta acentasına bildirilmiş olup, eksper beklenmektedir. Bu esnada limandaki işlerde herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek amacıyla yanan vincin yerine 100 tonluk yeni bir vinç konulmuştur" denildi.