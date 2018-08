Çelik: “Bilinçli tercih yapmak önemli”

Üniversite sınavına giren öğrencilerin 2. tercih döneminin başlaması sebebiyle ilgi gösterdiği panelde branşında uzman 6 katılımcı seminer verdi. Panelin açılış konuşmasını yapan Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik tercih dönemlerinde velilerin ve öğrencilerin Tercih Danışma Merkezlerine ulaşmalarını tavsiye ederken tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları gerektiğini söyledi.

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ Kıymetli veliler, sevgili öğrencilerimiz; üniversiteye yerleşmede doğru tercihin ne kadar önemli olduğunu hepimiz, hepiniz biliyorsunuz. Ben şunu belirtmeliyim ki; bu süreç üniversite öğrenci adayı olan siz gençlerimizin geleceğine dair önemli kararların verileceği dönemdir. Şu anda hem liselere giriş sınavıyla ilgili yerleştirme hem de üniversite tercih dönemiyle ilgili bir süreci birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte unutulmaması gereken bazı temel yaklaşımlar olacak. Bunu ailelerimize, öğrencilerimize, belki tüm ilgililere duyurmak ve paylaşmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimizin karşılarında yeni sisteme dayalı bir tercih yaklaşımı var. Dolayısıyla tercih yaklaşımındaki sürece çocuklarımızın tamamen hakim olması, ailelerimizin her şeyi bilmesi imkansız. İşte bu konuda uzman arkadaşlarımızdan faydalanılması, Tercih Danışma Merkezlerine ulaşmaları öncelikli tavsiyelerimizdendir. Özellikle okullarımızda Rehberlik Araştırma Merkezimizde ve ayrıca ilçemizde beş okulda kurulan Tercih Danışma Merkezlerinde öğrencilerin aldığı puanlar, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda girebilecekleri okullarla ilgili doğru tercihler yapma konusunda gençlerimize inşallah destek olunacaktır. Sizlerin çocuklarınızı kendi hayalinizdeki mesleğe yönlendirmeniz doğru bir yaklaşım değildir. Sizlerin, çocuklarınızı kendi istediğiniz meslekleri seçme noktasında yönlendirmeniz ve bu doğrultuda tercih yapmak zorunda bırakmanız her zaman doğru neticeler vermeyebilir. Bunun yanında öğrencilerimizin kendi başlarına yapacakları ya da ailelerinizin hayallerinde besledikleri meslekler ile ilgili yönlendireceği tercihler de her zaman doğru olamayabilir. Her zaman öğrenciye dönük olmayabilir. Bu konuda daha bilinçli olmak, öğrenciyi doğru bilinçlendirmek, öğrenciye uygun bir tercih yapmak iyi bir yaklaşım olacaktır" dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her yıl üniversite sınavında bir yere yerleşen öğrencilerin yüzde 20’ye yakınının bir sonraki sene yine sınava girdiğini düşündüğümüzde bu şu anlama geliyor. Özellikle 100 bin kişiden 20 bin kişi yerleştiği kurumdan memnun kalmıyor. Tercih ederek yerleştiği bölümün kendine uygun olmadığını düşünüyor. Yeniden sınava girerek 2-3 sene gecikmeli olarak da olsa hayatına devam etmek zorunda kalıyor. İşte bu tercihlerin ne kadar önemli olduğunun en önemli göstergelerindendir. Bunu ihmal etmemek lazım. İşte bu nedenledir ki velilerimizin hem üniversite sınavında hem liselere g2iriş sürecinde tercihleri uzmanlar ile yapması, bilinçli yapması, öğrenciye uygun ve öğrencinin gittiğinde pişman olmayacağı, okuyarak geleceğini yönlendireceği bölümü tercih etmeleri doğru olacaktır. Kısacası sloganımız şu olmalıdır: İyi bir lise iyi bir üniversite demektir. İyi bir üniversite ise güzel bir gelecek demektir. Ben bu tercihler esnasında kurumlarımızı bizzat gezdim. Ancak şunu gördüm; rehber öğretmenlerimiz ısrarla velilerimizi, öğrencilerimizi yönlendirmelerine rağmen bakıyorum ki velilerimiz ve öğrencilerimiz tek tercihte bırakmış. Tabi yerleştirmeler yapıldı öğrencilerimiz bir okula yerleşemedi. LGS’de yeni bir sistem, yeni bir başlangıç. Evet, bakanlığımız bu konuda eksiklerini gördü ve bugün itibariyle başlayan ikinci tercih döneminde bu eksiklikleri kılavuzda giderdi. Şunu unutmamak gerekir ki bizlerin de çocuklarımızın yüzde 70’lik, 80’lik dilimde olmasına rağmen ısrarla Anadolu Liselerini istemesi de yanlış tercihin bir örneğidir. Dolayısıyla inanıyorum ki bu etkinliğin sonunda gerçekten öğrencilerimiz ve velilerimiz buradan bilinçli bir vaziyette ayrılarak inşallah doğru tercih yapmanın sırlarını elde etmiş olacağız”

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik‘in konuşmasından sonra panelistler slaytlarla nasıl doğru tercih yapılabileceği hakkında önemli noktalara değinilirken 2 adette örnek tercih yapıldı. Normal liseler ve meslek liseleri için ayrı ayrı tercihler belirlendi. Panelin son bölümü ise soru cevap şeklinde geçti.