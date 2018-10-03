-Çelpaspor kulübünün Tiriatlon dalında büyük başarısı

Balıkesir'de faaliyet gösteren ve geçen kurulan Çelpasporlu sporcular, dünyanın en zor dalı olarak gösterilen Triatlon sporu dalında büyük başarılara imza attı.

Balıkesir Çelpaspor kulübüne bağlı sporcular Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceye girerek büyük başarılara imza attılar. Yüzme-Bisiklet-Koşu'dan oluşan üç farklı spordan oluşan ve dünyanın en zor spor dalı olarak gösterilen Triatlon yarışlarında Çelpaspor kulübü sporcularından Hakan Tunç, Taha Eren Coşğun Yıldız erkeklerde Balkan 3.ncüsü, Elif Manisa, Birsu Ulkat ve Nazik Tuba Kestel Balkan şampiyonasında dereceye girdiler. Yine Balıkesirli triatloncular Avrupa Gençler şampiyonasında -Bartu Ören, Elif Manisa ve Birsu Ulkat dereceye girerek, ülkemize puan kazandırdılar.

Çelpaspor kulübü ve Milli takım antrenörü İlker Sezen başarıda kulüp bünyesinde çalışan antrenörler İlkay Polat, Ali Mutlu, Arda Eldenk ile kendisinin başarıda payları olduğunu belirterek, “Bu zorlu antrenmanlara severek iştirak eden sporcularımızın ve onlara her türlü desteği veren velilerimizdir. Ayrıca en zor günlerde dahi kulübümüze maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Çelpa Spor Kulübünün de katkılarının büyük olduğunu ve sporcularımdan daha büyük başarılar bekliyorum” şeklinde konuştu.