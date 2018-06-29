Cem Yılmaz’ın cenazesi yüzlerce insanı buluşturdu

Bölgenin tanınmış müteahhitlerinden Satılmış Yılmaz’ın oğlu olan Cem Yılmaz’ın ani ölümü Ayvalık’ı yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk babası olan 43 yaşındaki Yılmaz’ın cenazesi yüzlerce insanı bir araya getirdi.

Sarımsaklı Yunus Emre Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrasında Küçükköy Kabristan’ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilen Cem Yılmaz’ın cenazesinde; CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Altınova’nın eski Belediye Başkanı Asım Sürer, Küçükköy’ün eski Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvaık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediyesi belediye meclis üyeleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şube Başkanı Vedat Tekten ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ayvalık Belediyesi’nde şoför olarak görev yaptığı öğrenilen Cem Yılmaz’ın cenazesinde, babası Satılmış Yılmaz ile annesi Döndü Yılmaz’ın metanetlerini korumaya çalışmakta zorlandığı gözlenirken, cenazede Cem Yılmaz’ın 10 yaşındaki oğlu Emre ile Yılmaz’ın abla ve ağabeyleri de gözyaşlarını tutamadı.