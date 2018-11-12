Cemal Kocataş, Sındırgı Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Cemal Kocataş Sındırgı Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu Sındırgı AK Parti İlçe Başkanlığına verdi. Kocataş başvuru belgelerini İlçe Başkanı Mustafa Atla'ya teslim etti. Evraklarını teslim eden Sındırgı Belediye Başkan aday adayı Kocataş, “Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve değerli dostlar buraya geldiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2019 yerel seçimleri yaklaştı, aday adaylığı süreci başladı. Biz de kendi doğup büyüdüğümüz ilçemize bir dönem hizmet etmek amacıyla, böyle bir başvuru yapacağız inşallah. Biliyorsunuz Türkiye'de belediyeciliğin mimarı bizim Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de bu hizmet sürecinde kendisinden aldığımız düsturla, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik artı gönül belediyeciliği ve bizim liderimizin ortaya koyduğu bir vizyon belediyeciliğidir. Bizler de şu anda zaten Büyükşehirde, Karesi Meclis üyeliğim devam ediyor. Daha önce İl Genel Meclis üyeliğimiz ve parti ilçe başkanlığı yaptım. Bu anlamda kendimizi Rabbimin izniyle, çok daha iyi hizmetler yapacağımıza inandığımız için bu göreve talip olduk, Rabbim hakkımızda hayırlısıyla nasip etsin, inşallah güzel şeyler yapmak ve hayatımız boyunca güzel anılmak dileğiyle nasip olur. Hepinizi kalbi duygularımla selamlıyorum” şeklinde konuştu.