Cemil Şahin Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter yardımcısı olarak Cemil Şahin getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürürken, istifa ederek milletvekili olan Yavuz Subaşı'ndan boşalan göreve son olarak İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Cemil Şahin getirildi.

Cemil Şahin kimdir:

1971 yılında Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Sakarlı beldesinde, lise eğitimini de Terme Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Antalya Manavgat, Side ve Belek'te otel ve tatil köyü inşaatlarında saha mühendisliği, Rusya Moskova'da da konut ve villa yapımı şantiye şefliği yaptı. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Keban, Arapgir, Divriği Yolu Kontrol Mühendisi, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, İnegöl, Bozüyük Yolu Kontrol Şefliği ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisi olarak görev yaptı.

2007 ocak ayında göreve başladığı Bağcılar Belediyesinde önce 6 ay süreyle Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Cemil Şahin, mahalli seçimlerin ardından oluşturulan yeni yönetimde;2014 yılında İstanbul-Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı.

Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.