Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 14:57

Cesedi 12 gün sonra kayalıklara vuran balıkçı toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs gecesi alabora olup batan teknede kaybolan ve cesedi 12 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde kayalıklara vuran balıkçı toprağa verildi.

Cesedi 12 gün sonra kayalıklara vuran balıkçı toprağa verildi

09 Haziran 2018 14:57


Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs gecesi alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan Hayri Kar’ın cesedi, 12 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkiinde kayalıklara vurmuş halde bulunmuştu. Kar’ın cenazesi, bugün Ayvalık ilçesindeki Çınarlı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç balıkçının cenazesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri, Hayri Kar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 çocuk babası olan Kar’ın cenazesinde eşi sinir krizi geçirerek bayılırken, yakınlarının ise gözyaşları adeta sel oldu. Cenaze namazının ardından Hayri Kar’ın cenazesi toprağa verildi.


27 Mayıs’ta alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 5 kişiden biri yüzerek kurtulurken, diğer kayıp 4 balıkçıdan 3’ünün cesedi bulundu. Balıkçı Mustafa Fırat Göral’ı arama çalışmaları ise halen sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç