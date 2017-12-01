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01 Aralık 2017 11:26

Çevre duyarlılığını tiyatro ile anlattılar

Edremit Kent Konseyi, Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı ‘Ah Dedelerimiz’ isimli tek perdelik tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Çevre duyarlılığını tiyatro ile anlattılar

01 Aralık 2017 11:26


Edremit Kent Konseyi Çevre Grubu tarafından planlanan ve konsey yetkililerinden eczacı Cengiz Erk’in yazdığı ‘Ah Dedelerimiz’ isimli tek perdelik tiyatro oyununu, Figen Mete yönetti. Aralarında devlet memurlarından belediye çalışanlarına kadar 20 amatör oyuncunun rol aldığı tiyatro oyunuyla çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen ve sahnelendiği günden beri ödüller alan oyunda, alışverişlerde kullanılan plastik poşet kullanımından, deniz kirliliğine kadar, çevreyi kirleten maddeler konu edildi. Toplumun çevre duyarlılığının gelişmesine katkı sağlanan oyunda, sahnede semt pazarı kuruldu ve satıcılarla müşteriler arasında yaşanan çevre duyarlılığı ile ilgili diyaloglar canlandırıldı. Daha sonra, oluşturulan temsili belediye başkanlığı makamında yetkililerin çevre kirliliği ile ilgili önlemleri sahnelendi.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, bazı daire müdürleri, meslek odalarının başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile yaklaşık 500 vatandaşın izlediği tiyatro büyük alkış topladı. Konser sonunda, emeği geçenlere protokol mensupları tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Sahnede konuşan Kaymakam Sırmalı, “Edremit Kent Konseyi’ne ve Edremit Belediyesi’ne, bizlere bu anlamlı oyunu sahneledikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlar verdiler. Bu dünyanın bizlere atalarımızdan bir miras değil, çocuklarımıza bir emanetimiz olduğunu asla unutmayalım. Dünyamızı, çevrimizi koruyup kollayalım. Bunun için herkese büyük görevler düşmekte. Bizler de bu görevimizi daha güzel bir biçimde yapalım ki, gelecek kuşaklarımıza daha güzel bir çevre, daha yaşanılabilir bir dünya bırakalım. Bu tiyatro, bu anlamda bir farkındalık oluşturdu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Kamil Saka ise, “Bizler dünyanın en şanslı insanlarıyız. Dünyada bir cennet varsa, o cennet bizim bölgemiz Edremit Körfezi’dir. Bizim kentimiz, bizim yöremizdir. İşi en zor olanlar da bizleriz. Çünkü bu kadar değerli bir yeri korumak hakikaten çok zor bir görevdir. Edremit olarak biz bu bölgemizi en iyi şekilde koruyacağız ve gelecek nesillere güzel bir yöre bırakacağız. Doğasıyla, deniziyle, havasıyla, suyuyla, her şeyiyle çok şanslıyız. Bu şehrin dünyada bir benzeri daha yok. Biraz daha fazla koruyup kollayarak, bu şehrin yaşam standardını biraz daha yükseltmek için de çalışmalıyız. Biraz daha fedakarlık yapmamız lazım. Bu sayede Edremit’i ülkemizin en önemli merkezi haline getireceğimize inanıyorum. Bu tiyatroyu hazırlayanlara, oynayanlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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