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04 Eylül 2018 11:50

Çevreciler dere kirliliğine dikkat çekti suç duyurusunda bulundu

Burhaniye ilçesinde, derelerde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için bir araya gelen çevreciler, suç duyurusunda bulundu.

Çevreciler dere kirliliğine dikkat çekti suç duyurusunda bulundu

04 Eylül 2018 11:50

Burhaniye Çevre Platformu çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, Burhaniye adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.


Ellerinde pankartlarla adliye önünde toplanan vatandaşlar, sloganlar atarken, emekli öğretmen Hatice Engin de, basın açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren vatandaşlar, daha sonra sessizce dağıldılar. Hatice Engin’in okuduğu basın açıklamasında şunlara yer verildi. “Derelerimize ve denizimize sahip çıkmak için bugün buradayız. Derelerimiz temiz aksın ki; havamız, suyumuz, toprağımız bize kalsın, demek için buradayız. “Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı” mızın dikkate alınmasını istiyoruz. Burhaniye’de yaşayan yurttaşlar olarak bizler, cocuklarının, torunlarının sağlıklı, geleceklerinden sorumlu olan ebeveynler olarak; "Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum" diyemeyecek kadar gerçeğimiz olan derelerimizin ve dolayısıyla körfezimizin kirliliğini görünür kılmak için T.C Anayasasının bize verdiği hak olan“Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı” na sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu nedenle; denizimizi kirleten tüm kirleticler ve tüm girişimlerimize rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz”




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