Çevreciler Rüzgar Enerji Santrali (RES)‘ ne tepki için dağa yürüdüler

Balıkesir Havran ilçesi Eybek Dağı'na yapılmak istenen 75 adet RES tribününe tepki için çevreciler, yürüyerek geldikleri Eybek Dağı'nda bir araya geldiler.

Edremit Çevre Platformu (EEDÇEP) ve doğa sporları yapan yaklaşık onun üzerindeki dernek üyeleri, Eybek Dağı'nda RES yapılmak istenen bölgede toplandılar. Farklı rotalardan Eybek zirvesinde buluşan doğa severler, RES'lerin kuş göç yollarında olduğunu, yok edilecek ormanlık alanların hem ekonomik hem de ekolojik yönden bölgeye büyük zarar vereceğini ileri sürdüler.

Kuzey Ege Trekking (KET)Grubu Başkanı Mehmet Zeybek, daha öncede RES'lerin Bergama'ya yapılmak istendiği yerel halkın ve yerel yönetimlerin mücadelesi sonrası bu bölgeye kaydırıldığına dikkat çekti.

Sonuç alıncaya kadar derneklerin tepkilerinin düzenlenecek panel ve toplantılar ile devam edeceği açıklandı.