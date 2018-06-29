CHP Balıkesir Milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimler sonrası milletvekili seçilerek 27. Dönemde Balıkesir’i TBMM’de temsil edecek olan CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin İl Başkanı Serkan Sarı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Balıkesir Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünal İzgi’den aldılar. Mazbataların alınmasının ardından adliye önünde açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı “Bugün milletvekili arkadaşlarımız mazbatalarını aldılar. Yoğun, yorucu, tempolu bir seçim atmosferinden çıktık ve sonuçta daha neticeler bekliyorduk, daha büyük başarılar arzu ediyorduk. Sahada, halkımızda olduğumuz teveccüh bunun çok çok üzerindeydi ama sandığa bu yansımadı. Sonuç olarak da mevcut vekil sayımızı koruyarak üç milletvekilimizle, yeni genç ve dinamik arkadaşlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Balıkesir’i en iyi temsil edecek arkadaşlarımızın mecliste yer almaları bizi çok mutlu etti. Göreceksiniz ki çok yakın zamanda parti örgütümüzün her bir ferdiyle, milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımız hep beraber omuz omuza Balıkesir’in çok daha güzel bir şehir olması, Balıkesir’in gelişimine katkı sunabilmek, kaybetmiş olduğu değerleri yeniden kazandırabilmek adına birlikte mücadele edeceğiz. Bugün biz Balıkesir’in dokuz milletvekilinin de aynı özveriyi göstermesini temenni ediyoruz. Bizler Cumhuriyet’in kurucu ve koruyucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsilcileri olarak en büyük özveriyi gösterecek kadrolarız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bugün arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Ama bunun için önümüzdeki seçimlerde çok daha büyük başarılara imza atabilmek için yılmadan, durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.