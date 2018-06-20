Ayrıca tane zeytine de 1 lira prim vereceğiz. Kar garantili çiftçilik getireceğiz. Kar etmeyen çiftçi kalmayacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi Balıkesir’e geldi. Tezcan, CHP Balıkesir İl Başkanlığında partililer ve basın ile bir araya geldi. Tezcan, “Seçime 4 gün kaldı. 4 gün sonra Türkiye başka bir sabaha uyanacağız. Önümüzdeki pazartesi hem Türkiye temel problemlerinden yükünden kurtulma hafifliği içinde uyanacaktır. Bir tarafta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir yanda cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, bir yandan milletvekili adaylarımız hepsinden önce bir yandan vatandaşlarımız değişim için yola çıkmış harıl harıl çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tezcan, Türkiye tarım üretiminde yetersiz duruma geldiğini belirterek, “Türkiye kendi ülkesinde üretebileceği her şeyi ithal durumda. İşsizlik ve yoksulluğu kaldırmak için iktidarı istiyoruz. Tepeden tırnağa bir reform iktidarı kuracağız. Zeytin ve zeytinyağına önem vereceğiz. İktidara geldiğimizde zeytinyağına 1 lira 50 kuruş prim vereceğiz. Ayrıca tane zeytine de 1 lira prim vereceğiz. Kar garantili çiftçilik getireceğiz. Kar etmeyen çiftçi kalmayacak” şeklinde konuştu.

24 Haziran’da Muharem İnce’nin cumhurbaşkanı olacağını belirten Tezcan, “Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığında ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevk ve idaresinde Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacağız. Türkiye’de pazar gününden sonra yeni bir dönem başlayacak. Komşularımızla iyi ilişkiler kuracağız. Türkiye, Suriye, Irak ve İran ile dış politikayı yeniden kuracağız. Orta Doğu’da barışın öncüsü olacağız OBİT’i kuracağız. Bizim Türkiye’de hedefimiz üretim ekonomisini kurmak, hukuk devletini inşa etmek, eğitim reformu yapmak, toplamsal barışı, uzlaşmayı tesis etmek ve dış politikada Türkiye’nin itibarını güçlendirecek bir politikayı yerleştirmek istiyoruz. Pazar gününden itibaren millet bize inşallah bize iktidar olma görevi verecek” şeklinde konuştu.