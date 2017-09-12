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12 Eylül 2017 16:14

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıkesir’e geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de düzenlenecek Tarım Çalıştayı ve Manyas’ta Hayvancılık ve Süt Festivali’ne katılmak üzere 14 Eylül Perşembe günü Balıkesir’e geliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balıkesir’e geliyor

12 Eylül 2017 16:14


CHP Genel Başkanı’nın Balıkesir programını açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenleyen CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Kılıçdaroğlu’nun Perşembe günü uçakla Balıkesir’e geleceğini belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Cuma günü saat 11’de bir otelde Tarım Çalıştayı’na katılacak ve kanaat önderleri ile basına kapalı toplantı sonrası Pamukçu kırsal mahallesinde kahve toplantısı yapacak" dedi.


Başkan Biçki, Kılıçdaroğlu’nun Susurluk ilçesine bağlı Göbel kırsal mahallesinde kahve toplantısı düzenleyerek, Manyas Salur kırsal mahallesine gideceğini ve akşam da Manyas Hayvancılık ve Süt Festivali’ne katılacağını açıkladı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programı bitimi uçakla Bandırma’dan Ankara’ya döneceği bildirildi.


CHP Balıkesir İl Binasında yapılan basın açıklamasına CHP Edirne Milletvekili Okay Gaytancıoğlu, Balıkesir CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve partili vatandaşlar katıldı.




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