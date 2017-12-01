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01 Aralık 2017 16:28

CHP’de Dönmez adaylığını açıkladı

10 Aralık’ta yapılacak Balıkesir’in Edremit İlçesi CHP İlçe Kongresi öncesinde Necmi Dönmez Edremit CHP ilçe başkan adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

CHP’de Dönmez adaylığını açıkladı

01 Aralık 2017 16:28


Edremit CHP İlçe Teşkilatı binasın önünde yapılan basın açıklaması ile CHP İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Necmi Dönmez “Sevdamız, Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapmaktır. Edremit’imizi Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimle yeniden taçlandırıp; Balıkesir Büyükşehir de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını 2019’da halkımızla buluşturmaktır.”dedi.


10 Aralık’ta yapılacak olan kongrede aday olduğunu ifade eden Dönmez “10 Aralık’ta, CHP Edremit ilçe kongremizde, tabanımızın, üyelerimizin, örgütümüzün, seçmenlerimizin öne çıkan belirgin eğilimleri, önerileri, talepleri doğrultusunda, CHP Edremit ilçe başkanlığına adaylığımı, siz partililerimizle şu anda, burada paylaşmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Örgütümüz tarafından verilen bu onurlu görevi, CHP Edremit ilçe başkanlığını yapmış bir kardeşiniz, yoldaşınız olarak; en son, partimizin verdiği Havran CHP Belediye Başkan Adaylığı görevini, alnımızın akı ile fedakarca üstlendim. Şimdi de yeniden, CHP Edremit ilçe başkanlığı görevini, sorumluluk bilinci içinde üstlenmek için yola çıkmaktan şeref duyuyorum.” dedi.


Necmi Dönmez’in adaylığını açıkladığı basın toplantısına Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit CHP İlçe Başkanı Yusuf Sel ve çok sayıda partili katıldı.




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