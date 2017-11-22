CHP’de kongre süreci başladı

Bundan hiç kuşkum yok”dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki CHP’de kongre sürecinin başladığına dikkat çekerek “Bu süreç çerçevesinde bütün ilçelerde delege seçimlerini bitirdik, tamamladık. Önümüzde ilçe kongreleri ve ardından yapılacak il kongresiyle birlikte sanıyorum Ocak sonunda yada Şubat’ın ilk haftasında da kurultayımızı tamamlayarak 2019 sürecine partimiz daha dinamik ve daha üretken bir anlayışla hazırlanacak. İlk kongremizi 22 Ekim tarihinde Balya’da yaptık. İlçe kongrelerinin tarihlerinin belirlenmesiyle ilgili de 2 yıllık süreyi tamamlamaları gerekiyordu. Bu tarihten dolayı da önümüzde yapılacak ilçe kongrelerinin 2 yıllık süreyi doldurmasını bekledik ve buna göre de il yönetimimiz ilçe kongre takvimini hazırladı. 2 Aralık’ta Ayvalık’ta, 3 Aralık’ta Havran ve Burhaniye, 5 Aralık’ta Gömeç, 6 Aralık’ta Susurluk, 7 Aralık’ta Kepsut, 8 Aralık’ta Erdek, 9 Aralık’Ta Bandırma ve Gönen, 10 Aralık’ta Bigadiç ve Edremit, 12 Aralık’ta Marmara, 15 Aralık’ta İvrindi, 16 Aralık’ta Sındırgı ve Manyas, 17 Aralık’ta Altıeylül ve Karesi, 18 Aralık’ta Savaştepe’de yaparak ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız. 7 Ocak’ta da il kongremizi yapmış olacağız. Ben bu süreçte CHP’nin delege seçimlerinden başlayan süreçten bu güne kadar delege seçimlerimiz tüm ilçelerimizde çok büyük bir olgunluk içerisinde bayram ve şölen havasında gerçekleşti. Bu sebepten dolayı bütün parti üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi ilçelerimizde ilçe başkan adaylarımız var. Buradan da bütün ilçe başkan adaylarımıza bu çıktıkları kutsal ve onurlu yolda başarılar diliyorum. Şunu buradan çok net ifade ediyorum. Bütün ilçe başkanlarımız kim seçilirse seçilsin bizim başımızın tacıdır ve eminim ki inanıyorum ki hangi arkadaşımız bayrağı devralacaksa alsın CHP 2019 Büyükşehir hedefine ve cumhurbaşkanlığı hedefine emin adımlarla yürüyecektir" dedi.

’Siyaset laf üretme işi değildir’

Geçen hafta sonu Türkiye’de ilk defa bir il başkanlığının düzenlediği bir programı uyguladıklarını hatırlatan Başkan Biçki “Yerel Yönetim Akademisinin ikincisi gerçekleştirdik. Daha önce bu akademini ilk bölümünde sadece kadınları öncelikli alarak bu akademiyi gerçekleştirdik. Ve çok yararlı bir çalışma olduğunu bütün katılan arkadaşlar söylüyorlar. Geçtiğimiz hafta bu akademinin ikincisini gerçekleştirdik. Sayın İstanbul Milletvekilimiz Gülay Yedekçi dışarıdan konuğumuzda. Bursa Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey konuğumuzdu. Yani bu akademi programında geldiler, kendi bilgi ve birikimlerini paylaştılar katılımcılarla. Çok faydalı bir eğitim programı oldu. Ben hep şuna inanıyorum. Siyaset laf üretme işi değildir. Siyaset iş yapma yeridir. Bu sebeple de 2 yıldan bu güne kadar hep ilkleri yapmaya gayret ediyoruz. Vizyonumuzu ve ufkumuzu çok geniş tutuyoruz. Önümüze de çok büyük bir hedef koyduk. Elbette zor olduğunu biliyorum. 2019’da Balıkesir’e Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandırma hedefini koyduk. Bu hedefin çok kolay olmadığını biliyorum. Çünkü 69 yıldan bu yana Balıkesir merkezde bir CHP’li belediye başkanı olmadı. Bunun ezikliğini hissediyoruz. Bunun eksikliğini hissediyoruz. Bu hedef dönük bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sebeple de çok laf yapmak yerine iş yapmayı kendimize bir ilke olarak belirledik" şeklinde konuştu.