CHP’den 2 dakika hareketsizlik eylemi

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylem Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenirken, CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, eylemin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü bitene ve ülkede adalet tesis edilene kadar her akşam saat 18:00’de yapılacağını belirtti. Atakay, "Genel Başkanımız adalet için Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Bugün tüm il ve ilçelerde adalet için 2 dakika hareketsiz duracağız. Adaleti hatırlatmak istiyoruz. Adalet muhakkak tecelli edecektir ve tesis olacaktır ama geç gelen adaletin kimseye bir faydası olmuyor. Dolayısıyla masumiyet karinesi denen bir olay vardır. Bu uluslararası hukukun doktrinidir. Bir kişi yüzde yüz suçu ispatlanana kadar masumdur. Dolayısıyla öncelikle tutuklu yargılanmalar ülkemizde ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Bizim de amacımız bunlara dikkat çekmektir" dedi.

CHP’li topluluk 2 dakikalık hareketsiz kalma eylemlerini gerçekleştirdikten sonra olaysız bir şekilde eylemlerine son verdiler.