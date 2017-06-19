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19 Haziran 2017 20:14

CHP’den ‘Adalet İçin Duralım’ eylemi

CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto için ‘Adalet İçin Duralım’ eylemi gerçekleştirildi.

CHP’den ‘Adalet İçin Duralım’ eylemi

19 Haziran 2017 20:14


CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla CHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından AHP Meydanı’nda düzenlenen ‘Adalet İçin Duralım’ eylemine İl Başkanı Ender Biçki ve çok sayıda partili katıldı. CHP İl Başkanı Ender Biçki yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herkes için, tüm insanlar için adalet aramak için, tüm insanların hakkı hukuku için Türkiye tarihinde ilk defa sessiz, kimseye zararı olmayan bir eylem başlattı. Bu eylem çok haklı, çok kutsal ve çok onurlu bir eylem. İlk defa ana muhalefet partisinin lideri sokaklara çıkarak Türkiye’de adalet arıyor. Bunu aklı selim vicdan sahibi herkesin oturup düşünmesi gerekiyor” dedi.


Her gün saat 18.00’de AHP Meydanı’nda 2 dakikalık adalet için duran adam eylemi yapacaklarını belirten Biçki, “Bu eyleme bütün halkımızı davet ediyorum. Çünkü bir gün adalet herkese lazım olabilir” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından CHP’li grup 2 dakikalık durma eyleminde bulundu.




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