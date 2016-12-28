CHP’den asgari ücret önerisi

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin 1750 TL olması gerektiğini savunarak, "Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 1750 TL olacaktı" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki düzenlediği basın toplantısında Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında asgari ücret ile ilgili üçlü görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşananlar emekçiler adına tam bir skandaldır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı “asgari ücreti artırıp işvereni tedirgin etmeyelim” derken, işveren temsilcileri ise aba altından sopa gösterip “asgari ücret artarsa, işçiler işsiz kalır” demektedir. 14 yıllık iktidarlarında bir kere bile işçiden, emekçiden yana olmayanlar, bir kez daha emekçinin karşısında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de işçinin hakkım savunan ve emekçinin sorunun çözümü için çalışan tek siyasi parti CHP’dir. 14 yılda emekçiler “az ücret, çok iş” eksenli bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. Yani Türkiye’de emekçiler ölüme, güvencesizliğe, taşeron denen kölelik sistemine ve sendikasızlığa mahkum edilmişlerdir" dedi.

Bugün asgari ücretin 1300 Lira olmasının Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Biçki, "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira iken, yoksulluk sınırının 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin 1300 lira olması çok açık bir şekilde “insanlık dışı” bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin 1.762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin 1.300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınmıştır. Benzinden doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az 1,750 TL olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 1750 TL olacaktı. CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır" şeklinde konuştu.