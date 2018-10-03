CHP'den doğalgaza indirim teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, doğalgaz ve elektrik zamları ile ilgili olarak verdikleri araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son üç ayda doğalgaz ve elektriğe art arda zam yapıldığını söyledi. Kış aylarının vatandaşlar için zor geçeceğini vurgulayan Ahmet Akın, son bir yılda konutta elektriğe yüzde 45, doğalgaza ise yüzde 35 zam geldiğini ifade etti.

Ahmet Akın konuşmasının devamında, “Döviz yükseldiğinde zammı yapıştırıyorsunuz, şimdi dolar düşüyor, indirin o zaman, zam yapmaya ne gerek var? Sabah kalktık, yine zam, yine zam, yine zam. BOTAŞ'ı kar şampiyonu yaptınız. Sizin göreviniz iktidar olarak bu vergileri indirmek, tam tersine milletin asgari ücretle yaşamasını sağlamak. Hem asgari ücreti koyuyorsunuz hem de adama dörtte 1'ine enerji faturası ödetiyorsunuz. Bir kanun teklifi verdik, bu kanun teklifi şöyle: Doğalgazda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz ve ÖTV'yi kaldırıyoruz. Hodri meydan. Eğer milleti düşünüyorsanız buna onay verin” dedi.