CHP’li Aytekin, şarbon taraması istedi

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin, olası şarbon salgınına ilişkin açıklama yaptı. Son günlerde yaşanan şarbon vakaları ve un fiyatlarındaki değişimle ilgili yazılı bir açıklama yapan Aytekin, şarbon vakalarının Balıkesir civarında sık görülmesinin altını çizerek, acilen il genelinde tarama yapılması gerektiği ifade etti. Aytekin, "Sorumsuz ithalat yüzünden halk sağlığı tehdit altında. Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde görülen vakalardan sonra İstanbul gibi dünyanın sayılı metropolünde karantina uygulaması yapılmaktadır. Hal böyleyken, Balıkesir çevre illerinde vaka sayıları artmışken, Balıkesir’deki hayvancılığın bundan etkilenmemesi için Tarım Bakanlığının il genelindeki tüm hayvanlara kontrol taraması yapması gerekmektedir. Aksi halde, Balıkesir’de görülecek şarbon vakasının tüm Marmara ve Ege’yi etkileyeceği açıktır" dedi.