CHP'li Aytekin'de Ayvalık'ta denizde maden aranmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da deniz içinde maden arama faaliyetlerini sert dille eleştirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada; Ayvalık'ın Altınova mahallesinde denizin içinde yapılması planlanan maden arama faaliyetini eleştirerek, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatılmasına tepki gösterdi. Açıklamasında Kazdağlarında altın arama faaliyetlerinin doğada oluşturduğu tahribatın altını çizen Aytekin, demir madeni arıyoruz diye altın araması yapılacağını, doğanın ve yaşam alanlarının tehdit edildiğini ifade etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Aytekin yaptığı açıklamada, “Ne Ayvalık'ın ne de Balıkesir'in herhangi bir yerinin doğal dokusunu tehdit edecek, yaşam alanlarının kalitesini bozacak projelerle uğraşmayın. Ayvalık'tan elinizi çekin. Halkla inatlaşmayın. Siz bu konuda inatçı oldukça, bizler de bunu yaptırmamak konusunda her türlü mücadeleyi yapacak, doğayı korumaya devam edeceğiz” dedi.