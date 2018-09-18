CHP'li gençlerden sokak hayvanları için örnek çalışma

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce görevi devralan CHP Gençlik Kolları üyesi gençler çalışmalarına hızlı başladı.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Arslan'ın öncülüğünde toplumsal farkındalık projelerini sürdüren CHP'li gençler; kendi cep harçlıklarından topladıkları paralarla sokak hayvanları için mama satın alarak duyarlı vatandaşlara teslim edip dağıtılmasını sağladılar.

Mevcut Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarının toplumla iç içe yaşamasını beraberinde getirdiğine anımsatan gençler, hem duygusal anlamda bu hayvanların karın doyurulmasını sağlamak, hem de aç kalan sokak hayvanlarının vatandaşlara saldırabilmesinin önüne geçebilmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Arslan, sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirdikleri toplumsal farkındalık çalışmasının, hazırladıkları bir dizi projeden sadece biri olduğunu vurguladı.

Yaptıkları çalışmalarda siyasi bir beklentilerinin olmadığını kaydeden Başkan Arslan, “Bizler CHP'li gençler olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen; çağdaş Türk gençliğinin birer fertleri olduğumuzun bilinciyle toplumsal anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yeni yönetim olarak çok güzel bir birliktelik sağladık. Bu sinerjiyle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel projelere imza atarak, genç arkadaşlarımıza örnek olabilmeyi sürdüreceğiz” dedi.