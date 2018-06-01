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01 Haziran 2018 14:47

CHP’li vekilden dolandırıcılık uyarısı

Balıkesir’in CHP’li Milletvekili Mehmet Tüm, kendisinin adının kullanılarak CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce için bağış toplayan kişi ya da kişilerin olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

CHP’li vekilden dolandırıcılık uyarısı

01 Haziran 2018 14:47


CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, kendi isminin kullanılarak CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce adına bağış talep edildiği bilgisine ulaştığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Yazılı açıklamada bulunan Tüm, şu ifadeleri kullandı:


"Birtakım kişilerin şahsımın adını kullanarak Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’ye bağış topladığını belirtip para topladığını ve maddi çıkar sağladığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu kişilerin şahsımla hiçbir alakası yoktur. Muharrem İnce’ye bağış yapmak isteyenler için bağışın yapılacağı banka ve hesap numaraları zaten kamuoyuyla herkese açık bir şekilde paylaşılmıştır. Dolayısıyla Muharrem İnce için bu şekilde bir yardım toplanmamaktadır. Muharrem İnce’ye bağış adı altında şahsımı kullanarak para isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Bu dolandırıcı kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı belirtiyorum."




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