Çiftçi Eğitim Merkezi’nde ilk hasat Başkan Uğur’dan

Türkiye’nin belediyeler bünyesindeki tek Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi, 114 dönümlük alanda hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2015 yılının Nisan ayında Burhaniye ilçesi Börezli kırsalında çalışmalarına başladığı, Türkiye’nin belediyeler bünyesindeki tek Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’ni faaliyete soktu. 114 dönümlük iki ana parsel üzerinde konuşlandırılan merkezde, tüm tıbbi ve aromatik bitkiler, farklı ağaç fide ve fidanları ile organik gübre çeşitleri akademisyenler nezaretinde üretiliyor.

Yapımı son aşamada olan Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’nin ana binasında ise çiftçilere verilecek olan eğitim çalışmalarının yanı sıra, doku kültürü laboratuvarı ve tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı hizmet verecek. 1 müdür, 4 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 20 işçinin görev yaptığı merkezde, yakın zamanda akademik kariyeri olan 2 biyolog, 1 eczacı ve 1 biyokimyacı da göreve başlayacak. Çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmaları ve kaliteli ürünler elde ederek ürünlerini daha fazla fiyatla satmaları sağlamayı hedefleyen Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’nde oluşturulan tarlalarda ekilen lavanta, ekinezya ve tıbbi nanelerin ilk hasadı, düzenlenen törenle yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı Başkanı Hakan Kayaalp, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, akademisyenler ve üreticilerin katıldığı tören öncesinde tesiste gezi ve inceleme yapıldı. Daha sonra, tesisin ana binasında konuşmalar gerçekleştirilerek çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi ile ilgili detaylı bilgiler vererek, “2015 yılının Ekim ayında burada Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizi ihdas ettik. Sayın Büyükşehir belediye Başkanımızın talimatlarıyla, çiftçimizi, üreticimizi desteklemek adına böyle bir merkezi kurduk. Toplamda 114 dönüm olmak üzere 2 ana parselde çalışmamızı yürütüyoruz. Parselimizin birinde ağırlıklı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ve idare binamız bulunuyor. Yapımı tamamlanan idare binamızda doku kültürü laboratuarımız ve tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuarımız bulunacak. Burada 1 müdürümüz, 4 ziraat mühendisimiz, 1 teknikerimiz ve 20 işçimiz görev yapıyor. Son dönemde 2 biyolog, 1 eczacı ve 1 biyokimyacı alıyoruz. Ziraat mühendislerimizin 3’ü master yapıyor. Biyologlarımız ve eczacılarımız da doktora çalışmaları yapıyor. Buradaki tüm yetkili personel, akademik kariyerini yapan kişilerden oluşuyor. Burası Balıkesir’de tek yer. Aynı zamanda Türkiye’de büyük şehirler içerisinde çiftçi eğitim ve üretim merkezi olan tek merkez durumundadır. Dolayısıyla burada iyi bir örnek olmak istiyoruz. Bizim bir iddiamız var ve tarımın başkentiyiz ve Türkiye’ye doyuran iliz. Dolayısıyla, tarımla ilgili faaliyetleri akademik olarak buradan yürüteceğiz” diye konuştu.

Hasat öncesi davetlilere hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, çiftçilere katma değeri daha yüksek ürünler ürettirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sadece yol, su ve kanalizasyon hizmetleri ile uğraşmadığını söyleyen Başkan Uğur, “Her konuda büyük şehrin bir uğraşı, bir emeği var. Çiftçi eğitim ve üretim merkezi, bize Burhaniye Börezli Mahallemizden intikal eden bir yer. Biz, çitçimize katma değeri daha yüksek ürünler ürettirebilmeyi istiyoruz. Daha çok para kazansınlar istiyoruz. Bu merkezimizdeki çalışmalar, Balıkesir’de ve Türkiye’de örnek olacak. Bunları inşallah yapacağız. Bunların yanında 600 dönüm araziyi verimli olarak yönetirken, bir taraftan da zeytin sineği ile mücadele ediyoruz. Yine uçakları tuttuk. 2017-2018 sezonu için ilaçlarımızı hazırladık ve 5 uçağı tuttuk. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimizle birlikte zeytin sineği sayımlarını yapıp, gerekli ilaçlamayı gerçekleştireceğiz. Zeytin sineğinin bir numaralı düşmanının incir ağacı olduğunu öğrendim ve incir fidanlarını da yetiştiriyoruz. Bizim kullandığımız ilaçlar, zeytine zarar vermeyecek türden ama hiç kullanmasak daha iyi. İstiyoruz ki, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran’ın zeytinyağı hep dünyanın en iyi yağı olarak kalsın” diye konuştu.

Balıkesir çiftçilerinin para kazanacak ürünler üretmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:“Arıcılıkla ilgili çalışmalarımız var. Kırsal Hizmetler Dairemiz, anaç arı üretimine başladı. Bir taraftan arıcılarımıza anaç arı da satıyoruz. Üreticiler memnun ve bal üretimlerinin 1 ay daha arttığını söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl anaç arılarımız 3 binden 4-5 bine çıkacak. Yüzde 44’ü orman olan ilimizde balımızın da çok değerli olması lazım. Arıdan, arı zehrini, polenini, arı sütünü, katma değeri yüksek ürünleri de arıcılarımız alsın. Üreticilerimiz para kazansın ve sattığı balı da değerli satsın. Burada, Aloevera’dan, ekinezya bitkisine, aromatik naneden, lavantaya kadar çeşitli üretimler yapıyoruz. Lavanta yağı çok değerlidir. Bütün parfümlerde bu kullanılıyor. Biz burada bu ve daha bir çok bitkinin hem destinasyonunu, hem de yağının çıkartılmasını yapacağız. Bunu biz bütün kırsal mahallelerimize, çiftçilerimize yaydığımız zaman onlar da daha değerli ürünler üretebileceklerini görmüş olacak. Bu çalışmalarımızı üniversitelerle diyalog içinde yürütmekteyiz. Burhaniyemize, Balıkesirimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi ilk hasadı da yapacağız”.

Konuşmaların ardından, lavanta, ekinezya ve tıbbi nanelerin bulunduğu tarlalarda ilk hasat yapıldı. Protokol üyeleri, ellerine aldıkları bahçe makaslarıyla tıbbi ve aromatik bitkileri hasat etti. Destinasyon işlemleri ünitelerini de gezen davetlilere program sonunda ikramlarda bulunuldu. Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’nin önümüzdeki aylarda tam kapasite ile üretim ve eğitim çalışmalarına başlayacağı açıklandı.