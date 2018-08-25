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25 Ağustos 2018 19:07

Çoban ateşi ormanı yaktı

Balıkesir’in Erdek Palata Çeşmesi üst yakası Sığır yolu mevkiinde fundalık ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Çoban ateşi ormanı yaktı

25 Ağustos 2018 19:07


Erdek ilçesine bağlı Sığır Yolu mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında fundalık ve zeytinlik alanda bir çobanın yakmış olduğu ateş nedeniyle yangın çıktı.


Alevler rüzgarın da etkisiyle kuru otlarla kaplı alanda hızla yayıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlarca yapılan yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği’ne bağlı yangın söndürme ekipleri süratle yangın mahalline intikal etti. Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliğine ait 1, Erdek Orman İşletme Şefliğine ait 2 arazözün katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, çıkan yangın 2 saat devam eden çalışmayla söndürüldü. Meydana gelen yangınnda 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.


Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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