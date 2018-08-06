Burhaniye’de Nevin Özer Karahan’ın isimi kadın çocuğu için yaptığı organik bebek geçim kaynağı oldu

İnsan Kaynakları uzmanı olan Nevin Özer Karahan, hazırladığı organik bebekleri İskele Gece Pazarı’nda satarak evinin geçimine destek olduğunu söyledi.

Çocuğunun organik doğal bebeklerle oynamasını istediğini anlatan Karahan, “Bebeğim Arya Tanem şu anda 1,5 yaşında. Onun doğal oyuncaklarla oynaması için Amigurumi bebekler yapmaya başladım. Şu anda da bu bebekler bana geçim kapısı oldu. Bunları gece pazarında satarak evimin geçimine katkıda bulunuyorum” dedi.