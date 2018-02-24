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24 Şubat 2018 14:39

Çocuğun toprakla oyunu paylaşım rekoru kırdı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir çocuğun oyun parkında toprağa ‘Şehitler Ölmez’ yazarak ay yıldız çizmesi sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Çocuğun toprakla oyunu paylaşım rekoru kırdı

24 Şubat 2018 14:39


Dursunbey Belediye Başkanı Razaman Bahçavan’a ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraftaki çocuğun kim olduğu bilinmezken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan paylaşımında, “Yer: Dursunbey Sedirkent Parkı. Toprağa çizdiği o çok anlamlı söz ve Ay Yıldız sonrası evladımızın sevinci gururla dorukta. Evladımızın çekilen bu fotoğraftan haberi yok. İşte bizim çocuklarımızın oyunu! Bu milletin toprağına dökülen tek damla kan dahi bu vatanın değerine değer katar. Bizim evladımız o toprağın değerini anlatmak için oyununda dahi vatan aşkını haykırır. Bizi bölmek için oyunlar (!) çeviren hainler bunu asla anlayamayacaklar” ifadelerine yer verdi.




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