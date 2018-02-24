Çocuğun toprakla oyunu paylaşım rekoru kırdı

Dursunbey Belediye Başkanı Razaman Bahçavan’a ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraftaki çocuğun kim olduğu bilinmezken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan paylaşımında, “Yer: Dursunbey Sedirkent Parkı. Toprağa çizdiği o çok anlamlı söz ve Ay Yıldız sonrası evladımızın sevinci gururla dorukta. Evladımızın çekilen bu fotoğraftan haberi yok. İşte bizim çocuklarımızın oyunu! Bu milletin toprağına dökülen tek damla kan dahi bu vatanın değerine değer katar. Bizim evladımız o toprağın değerini anlatmak için oyununda dahi vatan aşkını haykırır. Bizi bölmek için oyunlar (!) çeviren hainler bunu asla anlayamayacaklar” ifadelerine yer verdi.