Çocuk istismarına karşı ortak mücadele

‘Çocuk İstismarını Önlemek ve Bilgilendirmek’ protokolü kapsamında görev alan kurum yetkilileri ile yapılan toplantıda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,kurumlar tarafından yapılan yatırımların en önemlisinin eğitime yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Avcı, “ Çocuk İstismarını önlemek amacıyla bu organizasyonda emek veren herkese teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum. Çocuklar her ailenin çiçeği olduğu gibi bir toplumun da çiçeği, gülü, bülbülüdür. Onlara ne kadar değer verirsek, o çiçeği yetiştirmek için ne kadar gayret sarf edersek o kadar verim alırız. Bu günün çocukları, yarının yetişkinleri. Bir sayfaya ne yazarsanız o sayfada onu okursunuz. Çocuklarımıza da bugün ne verirsek yarın büyüdüklerinde onu alırız. Çocuklarımıza farklı istismarların önüne geçerek, sevgiyle muhabbetle yetiştirirsek onlar da büyüdüklerinde topluma faydalı birer birey olarak hayata devam ederler. Kurumlar bir takım yatırımlar yaparlar. Belediyeler de bu yatırımlara destek verirler. Bu yatırımların en önemlisi şüphesiz eğitime yapılan yatırımlardır. Altıeylül Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana Kurucu Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu Başkanımız önderliğinde eğitime yatırım konusunda maksimum gayret sarf ettik. Belediye olarak yaptığımız protokollerin en büyüğünü Milli Eğitim ile yaptık, Balıkesir Üniversitesi ile yaptık. Biz çocuklarımıza, gençlerimize yönelik ne varsa orada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da çocuklarımıza yönelik projelere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu projeye katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı, daha geniş projelerde de beraber yol almak dileği ile saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından projede görev alanlara teşekkür belgeleri sunuldu.