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Çocuk koruma kurulu toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı Havran Kaymakamlığı Toplantı salonunda Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı Havran Kaymakamlığı Toplantı salonunda Havran Kaymakamı Şeref Aydın başkanlığında yapıldı.


Toplantının başlıca gündem maddeleri Çocuk Koruma Kanunu Koruyucu Önleyici Tedbirler İlçe Koordinasyon Kurulunca alınan kararların incelenmesi ve kurulun verimli bir şekilde işleyebilmesi için yapılacak çalışmalar, 2018 yılı ekim ayına kadar kolluk kuvvetlerine intikal eden adli vakaların değerlendirilmesi, Komisyon üyesi kurumların bünyelerinde oluşturulan izleme ve değerlendirme birimlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi. Okullarda eğitimi - öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yürütülebilmesi için okul giriş çıkışlarında okul polisi uygulamasının yapılması olarak görüşüldü. Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri ve kurul üyeleri katıldı.

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