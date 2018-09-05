Çocuklar gökyüzü ile tanıştı

Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 80 çocuk hayatlarında ilk kez uçağa binerek uçuş yaptılar. Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecan ve mutlulukları dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar sonrasında hayatında ilk kez uçağa binen Mert Sefer Ersöz “İlk oldu. Benim için korkutucu sanıyordum. Ama korkutucu değilmiş. İçimden pilot olma yönünde bir his geçti” dedi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu “Beşincisini yaptığımız Mysia Uluslararası Havacılık Festivalinin bu gün sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimizi havacılığa teşvik etmek için havacılık okullarının uçakları ile Akçay semalarında gezdiriyoruz” dedi.