Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 16:24

Çocuklar gökyüzü ile tanıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl beşincisi yapılan Mysia Uluslararası Havacılık Festivalinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayatlarında hiç uçağa binmemiş çocuklar uçurularak gökyüzü ile tanıştırıldı.

Çocuklar gökyüzü ile tanıştı

05 Eylül 2018 16:24


Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali kapsamında 80 çocuk hayatlarında ilk kez uçağa binerek uçuş yaptılar. Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecan ve mutlulukları dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar sonrasında hayatında ilk kez uçağa binen Mert Sefer Ersöz “İlk oldu. Benim için korkutucu sanıyordum. Ama korkutucu değilmiş. İçimden pilot olma yönünde bir his geçti” dedi.


Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu “Beşincisini yaptığımız Mysia Uluslararası Havacılık Festivalinin bu gün sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimizi havacılığa teşvik etmek için havacılık okullarının uçakları ile Akçay semalarında gezdiriyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç