Çocuklar güle ağlaya aşı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, okullardaki 1. ve 8 sınıf öğrencileri için aşılama kampanyası başlattı. Okulları gezen ekipler, 1. sınıf öğrencilerine kızamık, kızamıkçık, boğmaca ve difteri aşısı uygularken, 8. sınıflara ise difteri, tetanoz aşısı yapılıyor.

Bazı öğrenciler gülerek aşı yaptırırken, bazıları da korkudan ağladı. İlede aşı reddi olmadığını anlatan Sağlık Müdürü Faruk Kendigelen, aşıların sağlıklı gelecek için çok önemli olduğunu belirterek, çocukları aşı yaptırmaya çağırdı. Kampanya döneminde bin 405 çocuğun aşılanacağı kaydedildi..

Aşı olan çocuklardan bazıları ağlamamakla övünürken, bazıları aşıların yararını anlattı. Öğrencilerden Hamza Alahmat, “Aşı olmak çok güzeldi. Hiç ağlamadım” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, ”İlçemizde aşı çalışmaları başladı. Aşı, 1. ve 8. sınıflara yapılıyor. Birinci sınıfları kızamık, kızamıkçık, difteri boğmaca aşısı vuruluyor. 8. sınıflara ise difteri, tetanoz aşısı yapılıyor. Aşı, bildiğiniz gibi sağlıklı bir gelecek açısından önemlidir. Lütfen çocuklarınızı aşıdan uzak tutmayınız. Ülkemizde son dönemlerde aşı reddi olduğunu duyuyoruz. Bu çocuklarımızın geleceği açısından çok önemlidir” dedi.