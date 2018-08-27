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27 Ağustos 2018 12:51

Çok sevdiği Makbule Efe’nin klibinde oynadı

Kuva-i Milliye’nin kadın kahramanı Makbule Efe’nin tanıtım klibi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çekildi.

Çok sevdiği Makbule Efe’nin klibinde oynadı

27 Ağustos 2018 12:51

Klipte, Makbule Efe’yi öğrenci Ece Yaşar canlandırdı. Makbule Efe’ye ayrı bir hayranlığı olduğunu söyleyen Ece Yaşar, “Her şey biter ama Türkiye’deki Makbule Efe’ler bitmez” dedi


Kuva-i Milliye’nin kadın kahramanı Makbule Efe’nin tanıtım klibi Sındırgı’da çekildi. Sındırgılı Makbule Efe’nin hayatını Yaylabayır köyünde yaşayan ve öğrenci olan Ece Yaşar canlandırdı. Ece Yaşar yaz tatilinde köyünde tarlalarda çalışırken hep Makbule Efe’nin Kurtuluş Savaşı’nda Yunan’a karşı verdiği mücadeleyi düşündüğünü ve Makbule Efe’nin filmi çekilirse bedava rol alabileceğini belirtti. Makbule Efe’yi Sındırgı’da, ortaokulda okurken öğretmeni sayesinde tanıdığını söyleyen Yaşar, "Arife gününden önce Makbule Efe’nin kabrini ailecek ziyaret ettik, mezarı başında gözlerim doldu, orada kendi imkanlarımızla amatör bir klip hazırladık, ileride Makbule Efe’nin bir filmi hazırlanırsa gönüllü olarak rol almayı çok istiyorum. Kostüm için Sındırgı Belediyesine teşekkür ediyorum, ordumuzu ve milletimizi seviyorum. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Makbule Efe benim için çok özel bir kahraman, onunla özdeşleştim, onunla gurur duyuyorum, Türkiye’de Makbule Efe’ler bitmez. Türk kadını o ruhu her zaman taşıyacaktır, ben buna inanıyorum. Her şey biter ama Türkiye’deki Makbule Efe’ler bitmez" dedi.




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