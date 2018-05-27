Çöp evden bir kamyon ve iki traktör dolusu çöp çıktı

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kırtık Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki M.A.’ya ait evin yaşanılmaz durumda olduğunu tespit eden belediye ekipleri, eve girdiklerinde gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Tavana kadar çöp yığınlarıyla dolu evde adım atmakta zorlanan Belediye Temizlik İşlerine bağlı 13 çalışan, uzun uğraşlar sonucu çuvallara koydukları çöpleri kamyon ve traktörlere yükledi. Gömülmüş hayvan ölülerinin de bulunduğu evden iki traktör ve bir damperli kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince evin dezenfekte edileceği belirtildi.