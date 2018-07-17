Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelinde konteynır ve yerkonların yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü kokunun önüne geçmek amacıyla iki vardiya olarak hizmet veren ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler içi boşaltılan konteynırları buharlı yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte ediyor. Yaz dönemi itibariyle 81 kırsal mahalle dahil olmak üzere ilçe genelinde konteynır ve yerkonların yıkaması çift vardiya olarak devam edecek. Vatandaşlar çöp konteynırlarının yıkanıp pis kokunun önlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.