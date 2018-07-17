Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 14:45

Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan konteynırlar buharla yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

17 Temmuz 2018 14:45


Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelinde konteynır ve yerkonların yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü kokunun önüne geçmek amacıyla iki vardiya olarak hizmet veren ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler içi boşaltılan konteynırları buharlı yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte ediyor. Yaz dönemi itibariyle 81 kırsal mahalle dahil olmak üzere ilçe genelinde konteynır ve yerkonların yıkaması çift vardiya olarak devam edecek. Vatandaşlar çöp konteynırlarının yıkanıp pis kokunun önlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç